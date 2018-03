In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter an einem im Hürstäckerweg in Haisterkirch abgestellten Wagen einen Reifen aufgeschlitzt.

Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 22 und 9 Uhr, Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, in Verbindung zu setzen.