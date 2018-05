Reifen an Pferdeanhänger geplatzt

Noch einmal glimpflich verlaufen ist nach Angaben der Polizei ein Reifenplatzer am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der B 30 bei Bad Waldsee. Der 66-jährige Fahrer eines Autos mit Pferdeanhänger hatte die Bundesstraße in Richtung Weingarten befahren, als plötzlich an dem mit zwei Pferden beladenen Anhänger in Höhe der Firma Hymer ein Reifen platzte. Dem Autofahrer gelang es jedoch, so die Polizei in ihrem Bericht weiter, sein Gespann in eine Notfallbucht zu lenken und dort anzuhalten. Während die Pferde in einen anderen Anhänger umgeladen wurden, musste der Anhänger mit dem geplatzten Reifen von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Beim Umladen der Tiere war die Bundesstraße kurzfristig gesperrt.

