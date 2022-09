Rehasport – vom Arzt verordnet, von der Kasse bezahlt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rehasport ist ein Bewegungstraining in der Gruppe. Die Teilnehmer treffen sich regelmäßig, meist einmal in der Woche, um unter Anleitung eines speziell ausgebildeten Übungsleiters gemeinsam Sport zu treiben. Rehasport wird in der Regel als Gymnastik angeboten, die schwerpunktmäßig folgende Bereiche abdeckt. Kraft- und Ausdauertraining, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination sowie Gedächtnistraining. An einer Rehasportstunde Orthopädie können 15 Personen teilnehmen und sie dauert 45 Minuten. Nach erfolgreichem Start der ersten Rehasport-Gruppen in Gaisbeuren wird das Angebot für Rehasport nun aufgrund erhöhter Nachfrage weiter ausgebaut. In Kooperation mit dem TSV Reute wird die Übungsleiterin Annette Schreiber Mitte Oktober immer mittwochs um 10.15 Uhr im Katholischen Gemeindehaus in Reute ein weiteres orthopädisches Bewegungstraining anbieten. Rehasport wird vom Arzt verordnet (ähnlich wie Physiotherapie) und zu hundert Prozent von den Krankenkassen bezahlt.

Der TSV Reute bietet hiermit über den normalen Vereinssport hinaus, Sportlerinnen und Sportlern mit Problemen am Bewegungsapparat zum Beispiel Rücken, Knie, Hüfte, Schulter und anderes, eine weitere Möglichkeit der sportlichen Rehabilitation.

Weitere Infos und/oder Anmeldung bitte unter: 0160/4559799 oder unter www.rehasport-badwaldsee.de, sowie beim TSV Reute,Vorsitzende Karin Nowak, Weißdornweg 5, 88339 Bad Waldsee.