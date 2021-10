Regionenball 2023 geht nach Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der letzten Versammlung der Region Allgäu vom ANR, die in Vogt stattfand, erhielt die Narrengilde Schussentäler Reute den Zuschlag zur Ausrichtung des Regionenballes 2023. Der Regionenball ist somit nicht nur die Auftaktveranstaltung der ANR – Region Allgäu, sondern auch der Start in die Festaktivitäten der Narrengilde Schussentäler Reute, anlässlich ihres 60- jährigen Bestehens. Die Narrengilde ist hocherfreut darüber und bereits in den ersten Vorbereitungen. In diesem Sinne: Wa muinet ́r – Ha wellaweag.