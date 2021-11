Regionalentwickler laden ein zu Online-Runde

Die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben veranstaltet am Donnerstag, 9. Dezember, um 18 Uhr einen Online-Dialog „Young Generation Mittleres Oberschwaben“.

Die Region Mittleres Oberschwaben mit 26 Kommunen zwischen Pfullendorf – Bad Waldsee – Bad Schussenried in den Landkreisen Sigmaringen – Ravensburg – Biberach bewirbt sich wieder für neue EU-, Bundes- und Landesmittel zur Förderung von kleinen und größeren Projekten im Ländlichen Raum (www.re-mo.org).

REMO möchte laut Pressemitteilung im neuen regionalen Entwicklungskonzept den perspektivischen Blick der jungen Generation aufgreifen. Die Frage laute: Was muss angestoßen und gemacht werden, dass das Leben in Oberschwaben attraktiv bleibt? In diesem Zusammenhang können Themen besprochen werden, wie zum Beispiel junges Wohnen, Treffpunkte (Kultur, Freizeit), Innovation, Digitalisierung, nachhaltiger Konsum (regionale Produkte, Sharing), Klima- und Naturschutz.

Alle zwischen 14 und 20 Jahren, die in der Region wohnen und hier die Zukunft gestalten wollen, aber auch alle anderen Engagierten in der Jugendarbeit (Gruppenleiter, Bildungsreferenten, Hauptamtliche der kommunalen Jugendarbeit) sind laut Pressemitteilung zu dem Webmeeting eingeladen. Das Meeting ist so gestaltet, dass viel Raum für Diskussionen in Kleingruppen zu vorgeschlagenen Themen besteht.

Ein E-Mail an info@re-mo.org reicht aus, um den Link zur Teilnahme zugesendet zu bekommen.