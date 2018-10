Regio TV porträtiert Poetry-Slammer Wolfgang Heyer

Für das Format „Heldenländle“ hat Regio TV den Journalisten und Poetry Slammer Wolfgang Heyer porträtiert. Der 15-minütige Beitrag ist am Freitag um 18.30 Uhr auf Regio TV Bodensee und anschließend im Netz zu sehen.

Regio TV hat Wolfgang Heyer für sein Format „Heldenländle“ porträtiert. (Foto: Regio TV/Heldenländle)

„Schwäbisch rules! Der gebürtige Ravensburger Wolfgang Heyer bringt mit seinen schwäbischen Texten die Bühnen der Region zum Beben.“ So beschreibt der Fernsehsender seinen Protagonisten. „Mitten aus dem Leben gegriffen und mit einer Riesenportion Selbstironie beschreibt er Szenen, in denen sich jeder Schwob wiederfindet. Aber Wolfgangs innerer Schwabe war nicht immer so selbstbewusst – viel mehr war es ihm lange unangenehm, am Dialekt erkannt zu werden.“

Wolfgang Heyer mit seiner Frau Martina vor dem Mehlsack in Ravensburg. (Foto: Regio TV/Heldenländle)

Das Format Heldenländle stellt die „heimlichen Helden unserer Heimat“ vor, will den Zuschauern Geschichten erzählen, die motivieren, inspirieren und einen völlig neuen Blick auf unsere Region ermöglichen. „Denn Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl, das so facettenreich ist, wie die Helden selbst.“

Der vollständige Beitrag ist ab Samstagfrüh auf www.schwäbische.de/heldenländle zu sehen.

