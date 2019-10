Regine Rist hat den Einsatz regenerativer Energien für die Wärmeerzeugung im Fokus

Die Stadtwerke Bad Waldsee haben sich dem Thema Nahwärmeversorgung angenommen. Und schon im Jahr 2021 sollen die ersten Kunden von der Nahwärme in der Innenstadt profitieren. Anlässlich der SZ-Klimaserie hat Wolfgang Heyer bei Regine Rist, Geschäftsführerin der Stadtwerke, nachgefragt, welchen Stellenwert das Konzept hat und welche Rolle die regenerativen Energien dabei spielen.

Frau Rist, wie wichtig ist das Nahwärmekonzept innerhalb des städtischen Energie- und Klimaschutzkonzeptes, das die nachhaltige Reduzierung der CO2-Emissionen zum Ziel hat?

Für die Erreichung umwelt- und klimapolitischer Zielsetzungen ist eine Vielzahl von Maßnahmen nötig. Die Stadt Bad Waldsee nimmt am European Energy Award teil. Unterschiedliche Handlungsfelder werden dabei betrachtet, Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Ein Baustein auf unserem Weg den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren ist es, einzelne Stadtteile zu untersuchen und dort jeweils geeignete Lösungen zu erarbeiten. Bei der Untersuchung der Innenstadt von Bad Waldsee wurden die Besonderheiten einer Altstadt, wie die dichte Bebauung sowie die oftmals eingeschränkte Möglichkeit von Effizienz im Bereich privater und öffentlicher Gebäude, berücksichtigt. Fazit aus den Untersuchungen war, dass eine effiziente Wärmeversorgung durch ein Wärmenetz dauerhaft zu einer erheblichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt. Die Realisierung der Nahwärmeerzeugung ist somit ein wichtiger Baustein auf dem Weg, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.

Inwiefern können die Treibhausemissionen sowie die Feinstaubemissionen durch die Nahwärmeversorgung dauerhaft reduziert werden?

Die Untersuchungen im Quartier Innenstadt haben ergeben, dass aktuell durch die Einzelheizungen 2965 Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen werden. Durch die neue Nahwärmeversorgung werden pro Jahr 1800 Tonnen CO2 vermieden – im Vergleich zu Gas-Einzelheizungen –, insbesondere da alle wesentlichen städtischen Gebäude in der Kernstadt an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. Auch die Feinstaubemissionen reduzieren sich durch die Umstellung auf Kraft-Wärme-Kopplung, da Einzelfeuerstätten, also gemischte Brennstoffe, entfallen. In der neu zu bauenden Heizzentrale sorgen Abgasfilter und Katalysatoren für sehr niedrige Emissionen.

Im geplanten Blockheizkraftwerk soll gleichzeitig Wärme und Strom produziert werden. Und auch die entstandene Abwärme soll hocheffizient genutzt werden. Aber wie?

Blockheizkraftwerke haben im normalen Anwendungsfall Energieausnutzungsgrade von circa 85 Prozent – 40 Prozent Strom und 45 Prozent Wärme. Im geplanten Blockheizkraftwerk der Stadtwerke wird die Abwärme von Abluft und Abgasen mittels einer Wärmepumpe auf 30 Grad Celsius abgekühlt. Dadurch wird alle eingesetzte Energie vollständig zu 100 Prozent genutzt.

Kritiker bemängeln, dass das Konzept keine regenerativen Energien vorsieht. Wie stehen die Stadtwerke dazu?

Die Wärmeerzeugung wird durch ein Blockheizkraftwerk, welches mit Erdgas betrieben wird, erfolgen. Die Abwärme des BKHWs wird durch den Einsatz einer Wärmepumpe für die Wärmeerzeugung genutzt. Insgesamt ergibt sich somit ein extrem effizientes System für die Versorgung der Innenstadt mit Wärme. Wir sehen diese Technologie als Einstiegslösung, die sowohl zu einer erheblichen CO2-Einsparung führt und die gleichzeitig wirtschaftlich darstellbar ist. Das Wärmenetz als Infrastrukturmaßnahme ist die Grundlage für eine langfristig flexible Wärmeversorgung. Das Netz ist technologieoffen im Hinblick auf die Wärmeerzeugung und erweiterbar. Der Einsatz regenerativer Energien für die Wärmeerzeugung ist natürlich langfristig das Ziel der Stadtwerke Bad Waldsee.

Im April wurde das Nahwärmekonzept im Haus am Stadtsee öffentlich vorgestellt. Wie viele Hauseigentümer aus der Innenstadt haben bei den Stadtwerken seither ihr Interesse daran bekundet?

Ausgehend von der Informationsveranstaltung hat sich eine Vielzahl von Interessenten gemeldet. Aktuell werden Angebote erarbeitet und Beratungsgespräche durchgeführt. Die Kundenakquisition wird nicht in diesem Jahr abgeschlossen sein, sondern im Verlauf des Projektes weiter vorangetrieben.

Wie weit sind die Planungen zwischenzeitlich vorangeschritten und bis wann rechnen Sie damit, die Ausschreibungen angehen zu können?

Aktuell beschäftigen wir uns in Zusammenarbeit mit beauftragten Ingenieurbüros mit den Planungen der Nahwärmeversorgung. Anfang des neuen Jahres werden wir laut aktuellem Zeitplan in das Genehmigungsverfahren einsteigen und die Ausschreibungen angehen können.

Frau Rist, Sie selbst werden die Geschäftsführung der Stadtwerke alsbald abgeben und zurück in die Stadtverwaltung wechseln. Mit welchen Gefühlen lassen Sie die Stadtwerke hinter sich?

Von der Notwendigkeit, dass konkrete Maßnahmen zur CO2-Einsparung realisiert werden müssen, bin ich zutiefst überzeugt. Die Umsetzung der Nahwärmeversorgung in der Innenstadt von Bad Waldsee ist ein wichtiger Baustein auf unserem Weg, die Klimaschutzziele in unserer Stadt zu erreichen. Wenn ich meinen Beitrag dazu leisten konnte, macht mich das sehr stolz. Ich werde die Stadtwerke nun, da bin ich mir sicher, in erfahrene Hände übergeben, so dass ich sie mit einem guten Gefühl verlasse und mich neuen Aufgaben widmen kann.