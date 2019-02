Regierungspräsidium lehnt Bad Waldseer Wunsch ab

Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebietsverordnung (FFH-Verordnung) erlassen. Und die Stadt Bad Waldsee hat diesbezüglich einen Wunsch geäußert – der allerdings nicht berücksichtigt wurde.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Stadtverwaltung im Sommer 2018 damit beauftragt, eine Stellungnahme abzugeben. Wie Baurechtsamtsleiter Peter Natterer dem Gremium am Montagabend erläuterte, wurde in dieser Stellungnahme darum gebeten, dass im geplanten FFH-Schutzgebiet „Altdorfer Wald“ im Bereich der B 30 bei Egelsee ein 40 Meter breiter Korridor ausgespart wird. „Das Regierungspräsidium Tübingen hat unser Anliegen geprüft und nicht berücksichtigt“, teilte Natterer den Ausschussmitgliedern mit.

In der Sitzungsvorlage begründet das Regierungspräsidium die Absage so: „Im Teilgebiet Egelsee wurde die bisherige Meldegrenze auf einen östlich verlaufenden Waldweg konkretisiert. Bei der dadurch hinzugekommenen Fläche handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um sogenannte ,nicht gemeinte Fläche’, also um eine Fläche, auf der kein Schutzgut der FFH-Richtlinie vorkommt.“

Bürgermeister Roland Weinschenk bat darum, das so zur Kenntnis zu nehmen, ehe CDU-Stadtrat Maximilian Klingele fragte, ob noch eine weitere Stellungnahme dazu abgegeben werden können oder auf and ere Weise auf die Enscheidung eingewirkt werden könne. Natterer verdeutlichte, dass die Stadt Bad Waldsee dagegen klagen könnte und so eine Klage sogar bis zum Europäischen Gerichtshof andauern könnte. Ein Lachen erfüllte daraufhin den Raum und die Mitglieder des Ausschusses zuckten unwillkürlich mit den Schultern.