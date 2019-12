Reges Interesse am neuen Citybus-Fahrplan

Gut ist das Angebot der Stadt am Bad Waldsee auf dem Wochenmarkt genutzt worden, sich über die Änderungen im neuen Citybusfahrplan zu erkundigen. Der neue Fahrplan tritt am Montag, 16. Dezember, in Kraft. Zum Kennenlernen und Ausprobieren fährt der Citybus ab diesem Zeitpunkt bis 31. Dezember kostenlos. Der neue Fahrplan wurde an die Haushalte im Stadtgebiet und in Mittelurbach verteilt und ist auch unter anderem bei den Ortschaftsverwaltungen und im Bürgerbüro erhältlich.