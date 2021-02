Regen und Schnee: Förster freut sich über viel Feuchtigkeit im Wald

Ächzten die Wälder in der Region im vergangen Jahr unter starker Trockenheit, so ist der aktuelle schnee- und regenreiche Winter ein wahrer Segen für die Bäume. „Die Feuchtigkeit ist super gut, auch für die Pflanzungen im Frühjahr“, berichtet Bad Waldsees Stadtförster Martin Nuber.

Vor allem seit dem trockenen Jahr 2018 ist nach Angaben von Nuber das Defizit im Grundwasser ein großes Problem, dass in den Folgejahren „mitgeschleppt“ worden sei. Daher tue der derzeitige Niederschlag „sehr gut“ und helfe dabei, den Grundwasserpegel wieder anzuheben. Neben dem Regen sei es auch der Schnee, der Januar in großen Mengen gefallen ist, nützlich, weil schließlich auch durch die weiße Pracht viele Liter Wasser den Weg in den Boden finden. Allerdings wäre es laut Nuber besser gewesen, wenn der Schnee nicht zusammen mit so reichlich Niederschlag so schnell auf einmal getaut wäre, damit der Boden, der auch lange gefroren war, das Wasser besser hätte aufnehmen können und es besser hätte ins Grundwasser sickern können.

Dennoch sei der reichhaltige Niederschlag in diesem Winter „sehr viel besser“ für die Natur als im vorausgegangenen Winter, als es wenig Schnee und kaum Regen und damit wenig Feuchtigkeit gab. Besonders für die in Haupt-Baumart Fichte sei Feuchtigkeit von großer Bedeutung, damit die Bäume nicht schon mit „Trockenstress“ ins Frühjahr starten und wenig vital sind. „Das war im letzten Jahr ein Riesenproblem und passiert dieses Jahr sicher nicht.“ Die Feuchtigkeit könne mit ins Frühjahr genommen werden, zumal ja auch die Sonne zu dieser Jahreszeit noch gar nicht die Kraft hätte, den Boden zu sehr auszutrocknen.

„Super gut“ sei die Feuchtigkeit aber nicht nur für Fichten, sondern auch für junge Douglasien und überhaupt auch für die anstehende Baumpflanzungen im Frühjahr. „Genau, was wir gebraucht haben“, so der Förster. Nochmal so viel Trockenheit schon vor dem Frühjahr wäre ein Schreckensszenario gewesen. Wobei der Stadtwald Bad Waldsee trotz Trockenheit in 2019 noch glimpflich davon gekommen sei bezogen auf die Borkenkäferplage. „Es gab bei uns im Sommer immer wieder mal Regen, dadurch hatten wir Glück.“ Es habe sogar so wenig Käferholz gegeben wie schon lange nicht mehr. Ebenfalls mit einem „blauen Auge“ davon gekommen sei auch der Bereich Ravensburg. Sehr viel mehr Pech mit der Käferplage und damit Schadholz hätten beispielsweise der Raum Biberach und die Region Bodensee gehabt.