Referenz an den hohen Norden

Die Stadtkapelle Bad Waldsee lädt am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, zum Jahreskonzert in die Stadthalle ein. Saalöffnung ist laut Pressemitteilung der Stadtkapelle jeweils eine Stunde vorher.

Den Auftakt des Konzerts gestaltet das Jugendblasorchester Bad Waldsee unter Leitung von Alexander Dreher. Stadtkapellen-Dirigent Joachim Weiss hat ein Programm zusammengestellt, das seine Musiker fordert und zu Höchstleistungen motiviert. So wird das Orchester mit „Hamburg – Das Tor zur Welt“ von Guido Rennert die Geschichte der Hansestadt in einer sinfonischen Dichtung zeigen. Ein Höhepunkt werde das Stück „Udo Jürgens – Das Beste“ sein, heißt es in der Ankündigung.

Karten gibt es im Vorverkauf am Freitag, 22. November, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 23. November, 10 bis 12 Uhr, in der Stadtbuchhandlung, Ravensburger Straße 5, oder können über vorsitzender1@stadtkapelle-bad-waldsee.de per E-Mail bestellt werden.