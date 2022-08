Referent beschreibt prekäre Situation junger Menschen

Auf Einladung der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB Bad Waldsee) ist Dick Mugisa in Bad Waldsee gewesen und hat dabei auch die Eugen-Bolz-Schule besucht. Mugisa ist Bundesvorsitzender der Catholics Worker Movement, der Schwesterorganisation der KAB in Uganda, wie die Bildungseinrichtung mitteilt.

Er hat in den Klassen 9 vom Leben der Schülerinnen und Schüler in Uganda berichtet. Sie seien oft mehr als zwei Stunden zu Fuß unterwegs, um in ihre Schule zu gelangen. Am Nachmittag ginge es dann wieder zu Fuß zurück. Mugisa berichtete, dass seit dem Beginn der Corona-Pandemie die Schüler und Schülerinnen über 80 Wochen zu Hause bleiben mussten.

Anfang März konnten alle Schüler und Schülerinnen wieder in ihre Schule zurückkehren. Doch selbst die ugandische Regierung rechnet damit, dass 30 Prozent von ihnen nicht mehr zurückkommen. Da die Schulen kurz nach dem Bezahlen der Schulgebühren im Jahr 2020 geschlossen wurden, hätten die Eltern nicht mehr ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Kinder zu ernähren, zumal in dieser Zeit die Preise für Grundnahrungsmittel stark gestiegen seien. Die Kinder und Jugendlichen wurden zu ihren Großeltern aufs Land geschickt, um in der Landwirtschaft mitzuhelfen. Oder sie suchten sich Gelegenheitsjobs und würden nun nicht mehr in die Schule gehen.

Die beiden Unterrichtsstunden für den Besuch von Dick Mugisa bereiteten Stephanie Henzler und Simon Bohnert vom Lehrerkollegium vor. Peter Niedergesäss von der KAB Bad Waldsee begleitete Mugisa bei seinen Besuchen in Oberschwaben. Er bedankte sich für das finanzielle Engagement der Eugen-Bolz-Schule für Schulen in Uganda und unterstrich die Bedeutung von solchen Begegnungen. Damit werden globale Themen wie der Krieg in Ukraine und seine Auswirkungen auf die Ernährungssituation in Uganda persönlich erlebbar. Niedergesäss ist überzeugt, dass persönliche Begegnungen das Verständnis für Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen förderten.