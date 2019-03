Red-Dot-Design-Awards für zwei Hymer-Modelle

Bereits das zweite Jahr in Folge hat Hymer mit dem Red Dot Design Award eine Auszeichnung für herausragendes Design erhalten. Das teilt das Unternehmen mit. Gewonnen hat das Hymermobil B-Klasse ModernComfort I 580, das sich vor allem durch sein komplett neugestaltetes Innenraumkonzept sowie seinen besonders leichten und stabilen Aufbau auszeichnet. Auch das neue Caravan-Flaggschiff der beliebten Touring Baureihe – der Eriba Touring 820 – konnte die Jury überzeugen und wird ebenfalls mit dem Red Dot Award in der Kategorie Product Design prämiert. Die Preisverleihung findet am 8. Juli in Essen statt.

Laut Pressemitteilung konnte das Hymermobil B-Klasse ModernComfort l 580 äußerlich vor allem durch seinen dynamischen Look überzeugen. Das Exterieur nimmt die Linienführung des Mercedes-Benz Sprinter auf, was in einer optimalen Gestaltung der Sichtkanten resultiert. Im Innenraum setzt der Hersteller aus Bad Waldsee eigenen Angaben nach auf ein modernes und komplett neugestaltetes Interieur-Konzept. Zentrales Gestaltungselement ist dabei die strenge Linienführung, die im Zusammenspiel mit einer leicht schrägen Raumanordnung den Blick durch das gesamte Reisemobil ermöglicht. Der Eriba Touring 820 wirkt laut Pressetext mit seinem großen Grundriss und einem komplett überarbeiteten Interieur- und Exterieurdesign extravagant und futuristisch. Durch seine Verkleidung in silbernem Glattblech und die Formgebung setzt er äußerlich ein Design-Statement. Die markanten Fensterfronten unterstreichen die außergewöhnliche Optik zusätzlich. Aber auch das Interieur überzeugt mit einem dunklen Möbeldekor in Kontrast mit den hellen Oberflächen sowie der markanten, runden Form der Möbelelemente.