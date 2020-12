Realschule: Nach positivem Test acht Klassen daheim

Nachdem eine Lehrkraft der Waldseer Realschule positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befinden sich seit Donnerstagnachmittag insgesamt acht Schulklassen aus vier Stufen vorsorglich daheim und werden dort mit Hilfe der Lernplattform „Moodle“ unterrichtet. Wie Rektor Holger Kläger am Freitag auf SZ-Anfrage mitteilte, sei der betroffene Pädagoge diese Woche zwar nicht mehr im Schulhaus zugegen gewesen, zuvor habe er allerdings in besagten Klassen Unterricht erteilt, ohne von seiner Infektion gewusst zu haben. „Inzwischen wurde die Person positiv getestet und in Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir uns aus Fürsorgepflicht gegenüber unseren Schülern dazu entschlossen, für die genannten Klassen am Donnerstagnachmittag und am heutigen Freitag auf Präsenzunterricht zu verzichten“, betonte Kläger. Es handle sich um eine „freiwillige Maßnahme, nicht um eine behördliche Anordnung“. Kläger: „Ich gehe deshalb auch davon aus, dass diese Klassen ab Montag wieder in die Schule kommen können.“ Die Familien würden über das Wochenende in Elternbriefen entsprechend weiter informiert.