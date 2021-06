Realschule Bad Waldsee: Wegen Corona fällt das große Schulfest zum 50. Geburtstag aus

Seit 50 Jahren gibt es die Realschule Bad Waldsee. Das für den 19. Juli geplante große Fest entfällt jedoch coronabedingt. Ursprünglich war eine dreitägige Feier mit vielen Aktionen drumherum vorgesehen. Stattdessen findet an dem Tag eine kleine Ersatzfeier statt. Ein großes „Mega-Fest“ ist dafür im Schuljahr 2025/2026 geplant.

Große Herausforderungen für Schule und Lehrer

Anlässlich des 50. Geburtstags haben Bürgermeister Matthias Henne und Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann der Schule einen Besuch abgestattet, um sich auszutauschen und zu informieren, teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit. Für den Bürgermeister war es der Antrittsbesuch. Die Entscheidung, das für 19. Juli geplante Fest zum 50-jährigen Jubiläum zu verschieben, könne er voll und ganz nachvollziehen, heißt es in der Mitteilung. Auch habe er dem Schulleiter und der gesamten Lehrerschaft Dank und Anerkennung in dieser nicht gerade einfachen Zeit zum Ausdruck gebracht. Die Lehrerschaft stehe in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen und müsse auch viele Emotionen aushalten.

Entscheidung zur Festabsage war schwer

Schulleiter Holger Kläger informierte über die Geschichte der Schule und das geplante große Fest. Es sei derzeit keine Feier, zumindest nicht so, wie sie geplant war, möglich. „Deshalb haben wir uns im Herbst letzten Jahres dazu entschlossen, die geplanten Feierlichkeiten abzusagen, denn so eine Jubiläumsfeier benötigt mehrere Monate Vorbereitungszeit. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, der gesamten Schulgemeinschaft. Sie ist schmerzlich, dennoch klug“, wird Kläger in dem Presseschreiben der Stadt zitiert. Und weiter: „Wir werden am 19. Juli ersatzweise ein kleines Fest im Freien feiern. Dafür hat auch die SMV einen Programmpunkt vorbereitet.“

Ursprünglich sei ein dreitägiges Fest mit vielen Aktionen drumherum vorgesehen gewesen. Eines der Höhepunkte sollte laut Kläger die Aufführung eines von einer Kollegin extra für die Realschule umgeschriebenes Musical sein. „Mit den ersten Vorbereitungen haben wir bereits vor rund zwei Jahren begonnen und zwar zuerst mit der Recherche, wie alt denn die Realschule tatsächlich ist. Denn es lagen keine exakten Informationen vor“, wird der Schulleiter in der Pressemeldung weiter zitiert.

Einweihung der Realschule war 1971

Zur Gründung der Realschule erklärte Kläger laut Pressemitteilung, dass der Lehrbetrieb 1970 gestartet sei, noch bei der Grund- und Hauptschule mit einer Realschulklasse von 40 Schülern. „Die Gründung und Einweihung der Realschule fand 1971 statt und zwar in den Räumen der Stadt- und Landschule im Klosterhof. Es war gar nicht so einfach, an diese Information zu kommen. Geholfen haben uns dabei der Stadtarchivar sowie das Archiv in Sigmaringen.“

Ein „Mega-Fest“ steht im Schuljahr 2025/2026 an

Das große Fest, dass nun coronabedingt ausfällt, soll nachgeholt werden. „Allerdings feiern wir dann 100 Jahre. Aber keine Angst, nicht in 50 Jahren, sondern im Schuljahr 2025/2026. Denn wir addieren 55 Jahre Realschule Bad Waldsee mit 45 Jahren Realschule am Döchtbühl. Es soll ein Mega-Fest werden. Dazu sind dann auch alle bisherigen Schüler, deren Eltern sowie alle Lehrer von früher und heute eingeladen. Wir hoffen, dass sehr viele kommen und wir gemeinsam in hoffentlich unbeschwerter Art und Weise zusammen feiern können“, so Kläger laut Pressemitteilung weiter.

Schulchronik erarbeitet

Zur Schulchronik erläuterte er, dass sie so gut wie fertig sei und quasi in der Schublade parat liege. Sie solle zu den geplanten großen Feierlichkeiten veröffentlicht werden. An der Entstehung seien maßgeblich die Lehrerinnen Heidi Maier, Kai-Kristin Lenich und Katja Overhage beteiligt. Sie haben laut Kläger Recherchen betrieben und Themen zusammengestellt. Besonders interessant habe das Chronik-Team die Gespräche mit den ehemaligen Realschullehrkräften und Zeitzeugen gefunden. Dabei seien tolle Geschichten, spannende Anekdoten und lustige Geschehnisse zu Tage getreten.