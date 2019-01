Realschul-Toiletten erneut Thema im Ausschuss

Der schlechte Zustand der Realschul-Toiletten ist in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Waldseer Gemeinderats erneut thematisiert worden. Bereits in der Mittelurbacher Ortschaftsratsitzung Mitte Dezember kam das Thema zur Sprache (die SZ berichtete). Nun griff SPD-Stadtrat Robert Ettinger den Sachverhalt nochmals auf.

„Der Zustand der WCs im Erdgeschoss der Realschule ist so verheerend, das sie keiner mehr nutzt“, sagte Ettinger in der Sitzung und fragte die Verwaltung, welche Maßnahmen getroffen werden. Stadtbaumeisterin Andrea Denzel erläuterte, dass die Sanierungsarbeiten an den Schulen der Reihe nach abgearbeitet würden und es ihr nicht bekannt sei, dass sich die Situation an der Realschule nochmals verschlechtert habe. Bürgermeister Roland Weinschenk sagte: „Wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir haben in den vergangenen Jahren in alle Gebäude investiert. Die Dringlichkeit steht auf der Agenda und wir arbeiten eins nach dem anderen ab.“

Zum Hintergrund: Ortschaftsrat Richard Kling informierte die Stadtverwaltung in der Mittelurbacher Ortschaftsratssitzung im Dezember bereits über die sanitären Anlagen in der Realschule. „Da ist es dringend notwendig, dass man etwas macht. Ich bin erschrocken, als ich das gesehen haben. Jeder hier im Raum würde sich weigern, diese Toiletten zu benutzen“, berichtete Kling vor etwa fünf Wochen. Erster Beigeordneter Thomas Manz erläuterte, dass Sanierungsarbeiten an den Schulen auf deren Wunsch hauptsächlich in den Ferien stattfänden, um den Schulbetrieb nicht zu stören. An den Sanitäranlagen fänden darüber hinaus regelmäßige Arbeiten statt: „Da sind wir seit Jahren dabei. Das ist eine Dauerbaustelle“, sagte Manz im Dezember.