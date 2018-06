Realschul-Kollegium ist wieder vollständig

Zum neuen Schuljahr konnten mehrere neue Kolleginnen an der Realschule begrüßt werden: Fünf davon kehren nach ihrer Elternzeit auf eigenen Wunsch wieder zurück an ihre „alte“ Schule, drei Kolleginnen sind neu und eine weitere Kollegin ist Krankheitsvertreterin. Auf dem Bild sind vorne Heidi Burkhart (v.l.), Nicola Bader und Kerstin Müller, in der zweiten Reihe Miriam Stiefvater, Delphine Rebmann, Hanna Kibler und Johanna Weber und hinten Heidi Maier und Elisa Weishaupt. Das Kollegium umfasst damit nach der Verabschiedung von sechs Kollegen Ende Juli 41 Lehrer, damit in allen Fächern weiterhin unter fachkundiger Begleitung und Anleitung gelernt werden kann. Foto: Privat