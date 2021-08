Realschüler feiern Abschluss!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

96 Realschüler haben erfolgreich ihren Abschluss absolviert. Die Abschlussfeier fand in dem Mensa-Speisesaal statt. Jede Klasse feierte ihren Abschluss getrennt in einem kurzweiligen Programm mit Ansprache von Schulleiter Holger Kläger, Schlussworten der Klassenlehrer Dirk Klippel, Philipp Will, Andreas Herrmann und Margareta Beckert sowie natürlich der Übergabe der Zeugnisse und Ehrungen.

Preise und Belobigungen: Preise Klasse 10a: Leonie Klaus (1,1); Naomi Wagner (1,3); Kaja Stöß (1,6); Luca Bauer (1,7); Pius Gresser (1,9); Janina Bauhofer (1,9).

Preise Klasse 10b: Simon Kling (1,0); Jakub Gimzicki (1,1); Marco Nold (1,2); Anna Maucher (1,4); Laurien Manz (1,6); Sarah Schubert (1,6); Lea Hund (1,8); Natalie Plangger (1,8); Elina Maier (1,8); Angelina Akermann (1,9).

Preise Klasse 10c: Sina Rösch (1,0); Sebastian Schrott (1,2); Nathanael Jung (1,6); Julian Kessler (1,6); Kai Merk (1,6); Luise Wodniok (1,6); Bernhard Schmid (1,8).

Preise Klasse 10d: Sabrina Göndör (1,7).

Belobigungen Klasse 10a: Chiara Stimmler (2,0); Monique Herrmann (2,2); Emilia Petrino (2,2); Sabrina Ernle (2,2);

Belobigungen Klasse 10b: Paul Bucher (2,0); Alexander Hepp (2,0); Chiara Kieble (2,0); Milena Wiedmann (2,1); Annika Zimmerling (2,2); Vanessa Luft (2,2); Manuel Fesseler (2,2).

Belobigungen Klasse 10c: Janik Oberhofer (2,0); Hannah Madlener (2,0); Emily Gueter (2,0); Luca Deiber (2,1); Jacob Schips (2,2); Richard Sägmüller (2,2); Lena Burghart (2,2).

Belobigungen Klasse 10d: Amelia Czubek (2,0); Emilia Schirmer (2,0).

Folgende Schüler erhielten Sonderpreise: Sonderpreis für den besten Abschluss: Simon Kling, Klasse 10b und Sina Rösch, Klasse 10c; Naturwissenschaftlicher Preis: Leonie Klaus, Klasse 10a; Simon Kling, Klasse 10b; Marco Nold, Klasse 10b; Sina Rösch, Klasse 10c; Sebastian Schrott, Klasse 10c; Sozialpreis für besonders vielseitiges, herausragendes Engagement: Paul Bucher, Klasse 10b.

Insgesamt konnten 24 Preise (bis 1,9) und 20 Belobigungen (bis 2,2) vergeben werden. Es wurde ein Gesamtdurchschnitt von 2,2 erreicht.

Die Realschule Bad Waldsee gratuliert allen ihren Absolventen zur bestandenen Abschlussprüfung und wünscht ihnen alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.