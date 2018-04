Realschüler stellen im Rathaus aus

Im Kunstunterricht haben Bad Waldseer Realschüler Werke angefertigt, die nun – seit vergangenem Dienstag – im Rathaus zu sehen sind. Auf Einladung von Bürgermeister Roland Weinschenk waren Schüler der Klasse 7d stellvertretend für alle beteiligten Klassenstufen zusammen mit Schulleiter Holger Kläger und Elke Lang, Lehrerin unter anderem im Fach Bildende Kunst, zur Eröffnung in den historischen Sitzungssaal des Rathauses gekommen, geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Die Werke zeigen einen Querschnitt durch das künstlerische Arbeiten über alle Klassenstufen der Realschule hinweg, heißt es in der Mitteilung weiter. Bestaunen kann man zum Beispiel Bleistift- und Kreidezeichnungen der Klassen 10a und 10c zum Thema „Hände im Dialog“. Die Klasse 8a präsentiert Collagen in Anlehnung an Arcimbaldo zum Thema „Der Mensch ist, was er isst“.

Sehenswert sind darüber hinaus Halloween-Gruselbilder-Collagen der Klasse 6a sowie die Siebdrucke „Sieben-Bar-Räder unter Druck“, die im Rahmen des Kunstprojekts der achten Klassen zum Thema „Rund um’s Rad“ entstanden sind. Nicht zuletzt zeigt die Klasse 7d Profilmasken aus Gips und Knete, bei denen auch der Hintergrund einbezogen werden musste.

Die Jugendlichen nutzen die Gelegenheit des Besuches auch, um ihrem Bürgermeister Fragen zu stellen. Zum Beispiel wollten sie wissen, ob in Waldsee doch noch irgendwann Windräder gebaut würden, ob ein Mc Donald’s nach Waldsee komme und ob der Dieselskandal Auswirkungen auf Bad Waldsee habe. Eine Frage bezog sich auch auf die Umfahrung von Gaisbeuren. Wie lange es gedauert habe, bis Roland Weinschenk Bürgermeister der Stadt Bad Waldsee wurde und wie ein Alltag eines Bürgermeisters aussieht, fanden die Schüler ebenfalls spannend zu wissen. Nach diesem intensiven Austausch gab es neben einem gemeinsamen Foto als Dankeschön für die jungen Künstler einen gesunden, fruchtigen Obstsnack frisch vom Markt, bei dem alle gerne zugriffen.

Das nächste Projekt im Rahmen von „Kunst im Rathaus“ ist bereits in Vorbereitung: Nach den Sommerferien zeigen Schüler des Gymnasiums eine Auswahl ihrer Werke.