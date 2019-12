Realschüler gestalten Adventsfeier für Senioren

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“: Zu diesem bekannten Weihnachtslied haben sieben Realschüler der Sozial AG für die Adventsfeier im Wohnpark am Schloss einen besinnlichen Lichtertanz einstudiert, der die Senioren berührte. Die Schüler der neunten Klasse präsentierten auch in diesem Jahr ein vorweihnachtliches Programm, das bei den Hausbewohnern sowie den Gästen von Tagespflege und Betreuungsgruppe bestens ankam in der vollbesetzten Hauskapelle.

„Ich finde es einfach schön, wenn wir dazu beitragen können, dass etwas Abwechslung in den Alltag der Bewohner kommt“, sagt Lena, die „die Freude über diese Adventsfeier in den Augen der Senioren ablesen kann“. Auch ihr Klassenkamerad Simon ist mit Engagement bei der Sache. „Wir zaubern den alten Menschen ein Lächeln ins Gesicht mit unseren Weihnachtsliedern und Erzählungen über das Jesuskind in der Krippe und das ist ein gutes Gefühl“, lächelt der Realschüler zufrieden.

In dieser stimmungsvollen Stunde vor dem vierten Advent wurden nicht nur gemeinsam Lieder gesungen, die Lehrerin Claudia Bösch (Querflöte) und Horst Dölle (Klavier) begleiteten. Die Teenager trugen auch biblische Texte zum bevorstehenden Fest vor, die bei ihren Zuhörern viele Erinnerungen weckten an das Weihnachten ihrer Kindheit und Jugend. Die Neuntklässler sind ganzjährig einmal in der Woche zu Gast im Pflegeheim und in der Tagespflege und beschäftigen sich mit den Bewohnern. Sie hören zu, lesen vor, machen Spiele oder begleiten die Frauen und Männer auf kurzen Spaziergängen im Schlosspark. Ein Angebot, das man im Wohnpark am Schloss nicht missen möchte, wie Leiterin Heidi Schreiber bei ihrem Willkommensgruß in der Kapelle betonte.