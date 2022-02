Ravensburger Regisseur Michael Kranz besucht Stadtkino

Das Stadtkino Bad Waldsee zeigt von Donnerstag, 3. März, bis Mittwoch, 9. März, jeweils um 20 Uhr sowie von Freitag, 4. März, bis Sonntag, 6. März, jeweils um 20.30 Uhr, und von Freitag, 11. März, bis Sonntag, 13. März, jeweils um 18 Uhr den Dokumentarfilm „Was tun“. Das Stadtkino kündigt außerdem für Freitag, 4. März, den Besuch des Regisseurs Michael Kranz im „seenema“ an. Kranz wird nach dem Film noch einige Eindrücke selbst erzählen und Fragen des Publikums beantworten, teilt der Kinobetreiber mit.

Michael Kranz stammt gebürtig aus Ravensburg und ist in Bad Schussenried aufgewachsen. Mit der Aussage „Was tun“ machte er sich damals auf den Weg nach Bangladesch um ein Mädchen, das als Zwangsprostituierte dort arbeitet, zu finden. Während der Dreharbeiten kam er mit vielen Frauen und Kindern aus dem Bordellmilieu und deren Leid in Kontakt. Durch seine große Betroffenheit postete er einen Spendenaufruf bei Facebook. Dieser stieß auf so große Resonanz, dass er mit dem Geld ein Kinderheim für Kinder aus den Bordellen gründen konnte.

Michael Kranz ist nicht nur Regisseur, sondern auch Schauspieler. Er wirkte in einigen Filmen wie „Hannes“, „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Inglourious Basterds“ und dem einen oder anderen Tatort mit.