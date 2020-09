Raus aus der Corona-Isolation

An den ersten zwei September-Wochenenden findet in Bad Waldsee die Kulturaktion „Umanand“ (schwäbisch für „in der Gegend herum“) mit bewegtem Publikum statt. Radler sind eingeladen, auf Fahrradwegen zwischen Bad Waldsee, Wolfegg, Bergatreute und Aulendorf in der Landschaft temporäre Bühnen für Kunst und Kultur zu besuchen. Veranstalter der Aktion ist das Stadtkino Seenema. Die Aktion ist Teil des diesjährigen baden-württembergischen Kultursommers.

Unerwartetes und Überraschendes

Rund um Bad Waldsee und die drei benachbarten Gemeinden Wolfegg, Bergatreute und Aulendorf wird es an zwei Wochenende viel zu sehen und zu hören geben, teilt das Stadtkino weiter mit. An den vier Aktionstagen regen professionelle Musiker, Schauspieler, Aktionskünstler, Bildhauer und Lichtbildner die Sinne durch Unerwartetes und Überraschendes an. So wird es Musiker am Wegesrand, fotografische Hingucker in Wiesen und Dörfern, Stand-up-Theater in Feld und Wald und auch Akrobaten in der Luft geben.

Die Besonderheit: Die Zuschauer ziehen am Programm vorbei, in ihrem Tempo auf dem Fahrrad und mit Abstand. Ergänzt wird „Umanand“ durch Ideen, Auftritte und Kulturaktionen entlang des Parcours. Höhepunkte im Parcour sind bisher unter anderem Johannes Warth, die Straßenmusiker Paspartout, Luftakrobatin Erna Sommer, die Jazzmusiker Essigessenz, Clown Stefan Jocham und die Puppenspielerin vom Faro-Theater Veronika Degler.

Jeder kann Aktionskünstler sein

Das jetzt feststehende Kernprogramm kann laut Mitteilung bereichert werden durch Aktivitäten von Kunst- und Kulturinteressierten Freiwilligen entlang der Strecke. Seit heute rufen die Organisatoren um Projektleiter Markus Leser zum Mitmachen unter dem Motto „Der Parcour ist Deine Bühne: Sei ein Teil der Kulturaktion mit den Profis!“ auf. Gedacht ist an unterhaltsame Kultur-Performances entlang des Weges. Teilnehmer, die sich hier ausprobieren wollen, können sich mit einer

E-Mail an umanand.kultursommer@gmail.com melden.

„Umanand“ findet im Rahmen des Kultursommers statt und wird vom Wissenschaftsministeriums für Baden-Württemberg gefördert. Die Fördersumme geht zu 90 Prozent an die beteiligten Profi-Künstler, die seit dem Lockdown kaum Auftritte und Aufträge hatten. Kommunen und Sponsoren aus der Region unterstützen die Aktion und die Künstler.