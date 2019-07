Raupen: Stadt Bad Waldsee sperrt Döchtbühlparkplatz

Wegen eines Nests des Eichen-Prozessionsspinners hat die Stadt den Döchtbühlparkplatz und einen Teil des Gehwegs entlang des Parkplatzes in der Richard-Wagner-Straße sowie der Wolfegger Straße vorübergehend komplett gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Die Bushaltestellen am Schulzentrum Döchtbühl seien nicht betroffen und anfahrbar. Aus dem gleichen Grund mussten nach Angaben der Stadt auch Gehwegbereiche in der Krummhalde im Kurgebiet kurzfristig abgesperrt werden.

Die sehr feinen Brennhaare der Raupe des Eichen-Prozessionsspinners können beim Menschen eine entzündliche Reaktion der Haut hervorrufen (Raupendermatitis), heißt es in der Mitteilung der Stadt. Am Donnerstagvormittag sei dem Leiter der Baumkontrolle der Stadt Bad Waldsee ein Nest des Eichen-Prozessionsspinners im Bereich der Krummhalde gemeldet worden.

„Erst in der vergangenen Woche wurden zwei Mitarbeiter beim Umgang mit diesem Insekt geschult. Das Baumkontrollteam der Stadt machte sich sofort auf die Suche nach weiteren Nestern im Umkreis von 1000 Metern“, teilt die Stadt weiter mit. Dabei wurde im Bereich des Döchtbühlparkplatzes ein weiteres Nest gefunden. Dieses befinde sich in einem noch sehr frühen Stadium. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Schule beschlossen, die Bereiche um das Nest komplett abzusperren.

Am Freitag werden die städtischen Baumkontrolleure gemeinsam mit einem Schädlingsbekämpfer die Insekten fachgerecht absaugen. Größte Priorität hat nach Angaben der Stadt dabei der Befall am Döchtbühlparkplatz in der Nähe des Schulzentrums. Anschließend erfolge das Absaugen in der Krummhalde. Danach würden die gesperrten Bereiche wieder freigegeben.