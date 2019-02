Das ist eine faustdicke Überraschung für alle Waldseer Fasnetsfreunde: Der derzeit pächterlose und geschlossene Ratskeller hat während der Hochfasnet geöffnet. Möglich macht das der „Verein der Bierfreunde“.

Der „Verein der Bierfreunde“ ist ein Stammtisch ehemaliger Fußballspieler rund um Bad Waldsee, berichtet Vereinsmitglied Benjamin Schaden. Und während der Jahreshauptversammlung im Januar kam die Idee auf, den Ratskeller während der Hauptfasnet zu bewirtschaften. Also sprachen die Vereinsmitglieder beim Eigentümer, der Narrenzunft, der Stadtverwaltung und der Polizei vor und stießen mit ihrem Vorschlag durchweg auf wohlwollendes Entgegenkommen, betont Schaden: „Wir haben mit allen sehr gute Gespräche geführt und alle haben es uns leicht gemacht, unsere Idee in die Tat umzusetzen.“

Mit ihrem Engagement wollen die „Bierfreunde“ die Tradition des Ratskellers fortführen. „Das ist einfach eine Institution der Waldseer Fasnet“, sagt Schaden und hätte sich eine Fasnet ohne den Ratskeller nicht vorstellen wollen. Und so werden die ehemaligen Fußballer den Ausschank im Zwei-Schicht-Betrieb stemmen und jeweils sechs Barleute und zwei Springer im Einsatz haben. Insgesamt 16 Vereinsmitglieder – und damit der gesamte Verein – nehmen sich der Arbeit an den Fasnetstagen an und nehmen sogar Urlaubstage dafür. „Wir sind alle Mitte 30, einige haben Kinder und sind in einem Alter, wo man nicht mehr ohne Weiteres vier Tage durchmachen kann. Wir wollen etwas zurückgeben und die Arbeit macht uns Spaß“, verdeutlicht Schaden die Beweggründe für die Arbeit während der Fasnet. Vom Erlös soll eine Reise finanziert werden. „2012 waren wir in Thailand, so etwas in der Art wäre vorstellbar – mal schauen“, stellt der Spieler des FV Molpertshaus seinen Vereinskollegen einen unvergesslichen Ausflug in Aussicht.

Doch bis dahin steht noch viel Arbeit an. Auch die Vorbereitungen forderten den „Bierfreunden“ schon einige Stunden Arbeit ab. Bar aufstellen, Stühle aufräumen, Getränke auffüllen und Chearleader-Kostüm aus dem Schrank holen. Denn in eben jenem Outfit werden die Fußballer die Gäste bedienen. Und eine weitere Überraschung stellt Schaden den Besuchern in Aussicht. „Vielleicht wird es eine Art Tanzeinlage auf der Bar geben“, meint er und lacht.

Geöffnet hat der Ratskeller in der Nacht der Narren am Mittwoch, 27. Februar, ab 19 Uhr sowie am Gumpigen Donnerstag und am Fasnetsmontag, jeweils von 11 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts. „Es wäre doch jammerschade, wenn der Ratskeller während der Fasnet zu gehabt hätte. Gemeinsam mit dem Grünen Baum und dem Hasen bildet der Ratskeller das Bermudadreieck an der Fasnet“, erklärt Schaden und freut sich bereits auf die närrischen Tage.