Rathaus wieder wie üblich geöffnet

Das Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen sind laut Mitteilung der Stadt Bad Waldsee ab Dienstag, 2. Juni, wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Da die Stadtverwaltung in verschiedenen Gebäuden untergebracht ist und dort zum Teil auch unterschiedliche räumliche Situationen vorliegen, gilt für Besucher: Betreten der Gebäude ausschließlich mit Mund-Nasen-Bedeckung, die Hinweisschilder in den Gebäuden unbedingt beachten und: Vorherige Terminvereinbarungen sind gerne weiterhin möglich. Termine im Bürgerbüro können jetzt auch online gebucht werden. Laut Pressemitteilung können in den Ortschaftsverwaltungen aufgrund von Urlaub beziehungsweise Personalengpässen noch abweichende Öffnungszeiten gelten. Details hierzu seien auf den Ortschaftsseiten genannt.