Der Strom im Rathaus muss am Freitag, 7. Februar, von 14 bis 17 Uhr abgeschaltet werden. Die Dienststellen sind in dieser Zeit telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar, schreibt die Pressestelle der Stadt Bad Waldsee. Das Bürgerbüro bleibt ab 13 Uhr geschlossen. Die Tourist-Information in der Kurverwaltung ist eingeschränkt geöffnet. Bürger und Gäste können sich vor Ort informieren, sie ist aber telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar.