Während der Hochfasnet ändern sich die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen. Das teilt die Verwaltung mit. Das Bürgerbüro und die Kurverwaltung haben am Gumpigen Donnerstag, 12. Februar, und am Fasnetsmontag, 16. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Rathaus hat an beiden Waldseer Hochfasnetstagen nachmittags geschlossen. Einige Dienststellen schließen bereits ab 11 Uhr.