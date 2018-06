Rat beißt sich an Schranke für Bleiche-Parkplatz fest

Soll die Zufahrt zum Bleiche-Parkplatz offen sein, oder eine Schranke das Parken flexibler gestalten? Bei der Diskussion um die weitere Umsetzung des Städtebaulichen Rahmenplans war es vor allem diese Frage, die die Räte in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag am meisten beschäftigt hat. Schließlich ist das Gremium – mit sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung – mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Er sieht drei Punkte vor: Auf eine Schranke soll am Parkplatz Bleiche verzichtet werden, die Bleichestraße soll verschmälert und ohne Bushaltebuchten umgestaltet werden, zudem soll die Zufahrt zum Hirschhof auf die Dreikönigsgasse verlegt werden.

Vertreter der drei an der Entwicklung des Konzepts beteiligten Planer erinnerten das Gremium in ihren Präsentationen an die Ideen des Städtebaulichen Rahmenplans – Grüngürtel um die Altstadt, erkennbare Quartiere, Drehung der Bleiche-Parkplätze, durch die die Besucher gebündelt zur Altstadt hingeführt werden.

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen werde sicher in Abschnitten passieren, sagte Albrecht Reuß vom Planungsbüro Domino, der bereits durch seine Tätigkeit für Riehle + Assoziierte am Städtebaulichen Rahmenplan bekannt ist. Zuerst seien die Fischteiche dran, dann der Teil der Bleiche nahe der Stadthalle, dann die Umgestaltung der Grabenmühle, schließlich der geplante Spiel- und Festplatz, also die Hälfte der Bleiche aufseiten der Ölmühle.

Reuß wie auch Günter Bendias vom Ingenieurbüro Dr. Brenner plädierten dafür, dass der Citybus künftig auf der umgestalteten Bleichestraße und nicht in einer Bucht halten solle. Das erhöhe die Sicherheit und Barrierefreiheit für die Passagiere und wirke verkehrsberuhigend, sagte Reuß. Außerdem solle der Citybusverkehr sichtbarer werden, was dem erklärten Ziel der Stadt zuträglich sei, den Umweltverbund zu stärken.

Schranken verursachen Rückstau

Auch sprachen sich die Planer klar gegen Schranken am bewirtschafteten Teil des Bleiche-Parkplatzes aus. „Schranken haben Konsequenzen“, sagte Reuß. „Man braucht eine zweite Einfahrtsspur, sonst gibt‘s Rückstau.“ Das widerspreche dem Konzept, die Bleichestraße fußgängerfreundlicher zu gestalten.

Auch die Parkplatzsituation wurde inzwischen untersucht, an Markt- und Nicht-Markttagen. Das Fazit von Günter Bendias: „In der Summe sind die Kapazitäten ausreichend,“ auch wenn durch die Drehung des Bleiche-Parkplatzes einige Parkplätze wegfielen. Nahe der Stadt entstünde der bewirtschaftete Teil mit etwa 200 Parkplätzen, auf dem Gebiet der Fischteiche der kostenlose unbewirtschaftete Bereich für Dauerparker mit knapp 270 Plätzen. Zudem gebe es 419 weitere Parkplätze in der Stadt. Die Contras einer Schranke (längere Einfahrzeit, Rückstau, Wegfall weiterer Parkplätze) überwiegen nach seinem Urteil weit die Pros (Parkgebühren fallen am Ende der Parkdauer an, eindeutige Trennung bewirtschafteter und unbewirtschafteter Teil).

Matthias Haag (CDU) kündigte bereits an, dass die Meinungen innerhalb seiner Fraktion zum Beschluss-paket auseinandergingen. Das bestätigte sich in den weiteren Wortmeldungen seiner Fraktionskollegen. Haag aber sagte: „Für mich ist das Konzept aus einem Guss, das man so umsetzen sollte.“ Am wenigsten Diskussion habe es zur Verlegung der Hirschof-Zufahrt gegeben, das müsse man noch mit den Grundstückseignern klären (SZ kommt auf dieses Thema zurück). Den Widerstand des Handels- und Gewerbevereins (HGV) gegen eine Lösung ohne Schranke müsse man ernst nehmen – eine entsprechende Stellungnahme des HGV und der Genossenschaft Bad Waldsee Card erwartete die Räte im Sitzungssaal. Haag selbst stellte deren Wunsch aber eher unter den Obergriff „stressloses Parken“. Dafür sei nicht nur eine Schranke denkbar, sondern auch andere Modelle – etwa Nachzahlen bequem per SMS vom Handy aus.

Stefan Senko (FW) sagte aus Sicht der Geschäftstreibenden: „Man muss vorher entscheiden, wie lange man parken will. Das erzeugt Stress.“ Sein Fraktionssprecher Bernhard Schultes erinnerte daran, dass die Beschlüsse auf dem Städtebaulichen Rahmenplan und somit auf breiter öffentlicher Beteiligung basierten. Und stellte die „ketzerische Frage“, wie er sagte: „Warum soll sowas überall funktionieren, aber nicht in Bad Waldsee?“

Auch Dominik Souard (GAL) nannte das Konzept „toll und durchdacht“. Da er auch Vorstandssprecher des HGV ist, sagte er: „Es geht nicht allein um die Schranke, sondern um flexible Verweildauer.“ Dabei gehe es nicht nur um den Handel, sondern auch um Touristen.

Peter Lutz (CDU) äußerte seine Skepsis zum Halten der Busse auf der Bleichestraße. Dem widersprach Peter Walz (SPD). Blockierend wirke doch die Fußgängerampel, und die komme durch die Umgestaltung der Bleiche weg. „Das ist eine wesentliche Verbesserung.“ Er verstehe das Problem mit dem Bus nicht, der maximal sechs Mal pro Stunde dort halte. Roland Schmidinger (FW) ergänzte: „Es ist schade, dass das ganze Konzept zerredet wird wegen einer Schranke.“

Nach einem verwirrenden Intermezzo, in dem Antrag über Antrag gestellt wurden, ließ Bürgermeister Roland Weinschenk über den Vorschlag der Verwaltung als den weitestgehenden abstimmen – mit Erfolg.

Ein Antrag von Wolfgang Pfefferle (CDU) wurde aber zusätzlich mit zwei Enthaltungen beschlossen: Die Stadt ist beauftragt worden, eine Bushaltelösung zu simulieren – nämlich auf der Straße –, wie sie nach Umgestaltung der Bleichestraße geplant ist.