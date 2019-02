Rasthof-Umfrage: So haben die knapp 700 Teilnehmer abgestimmt

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen des Verdachts eines großen Betrugs im Gesundheitswesen hat die Polizei elf Wohnungen, Geschäftsräume und Arztpraxen in Baden-Württemberg und Bayern durchsucht. Auch Wohnungen in Ulm und Neu-Ulm sowie dem Ostalbkreis waren betroffen. Die Beschuldigten sollen bei Krankenkassen Medizinprodukte abgerechnet haben, die entweder gar nicht oder nur in deutlich geringerem Umfang geliefert wurden. Den Kassen soll ein Millionenschaden entstanden sein.

Wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt (LKA) ...