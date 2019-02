Rasthof: Eine schwere Entscheidung

Manche Entscheidungen sind einfach, manche schwer. Der Beschluss am Montagabend fällt eindeutig in letztere Kategorie. „Heute konnte man nur falsch abstimmen“, meinte ein Stadtrat im Nachgang der Sitzung. Ein Nein zum Rasthof an der B 30 in Bad Waldsee wäre im Sinne vieler Gastronomen, Anwohner und Umweltschützer gewesen – ein Ja im Sinne vieler Jugendlicher, Pendler und Stadtentwickler.

Es gehört zum Mandat eines Kommunalpolitikers dazu, auch mal unangenehme Beschlüsse fassen zu müssen. Aber es schien so, als ob sich die Stadträte intensiv mit eben jenen, weit auseinanderklaffenden Standpunkten befasst hatten und schlussendlich eigene Entscheidungen zum Wohle der städtischen Zukunft getroffen haben. Ein Parteizwang war nicht wahrnehmbar. Und das ist gut so.