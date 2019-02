Rasthof an der B30 wird gebaut - samt Burgerladen

Der Gemeinderat hat den Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) kassiert und den Weg für den Rasthof an der „Abfahrt B 30 Nord“ frei gemacht. Der Entscheidung ging eine intensive Diskussion über Vor- und Nachteile des großangelegten Konzepts voraus. Es wurde schnell deutlich, dass es unter den Stadträten gänzlich unterschiedliche Auffassungen zum Rasthof mit Tankstelle und Shop, Waschpark, Fastfood-Kette und Hotel Garni gibt. Entsprechend knapp war das Ergebnis.

Zunächst befasste sich das Gremium mit der Aufhebung des AUT-Beschlusses, den vor allem die GAL-Fraktion nicht so einfach akzeptieren wollte. „Ich finde es sehr bedrückend, dass ein Beschluss vom Ausschuss nach fünf Monaten wieder rückgängig gemacht wird. Das kommt mir vor wie beim Ping-Pong – und ich möchte nicht der Spielball sein“, sagte Franz Vogel. Bürgermeister Roland Weinschenk verwies auf die Hauptsatzung und das formelle Recht dieser Maßnahme. Mit 15 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und sieben Nein-Stimmen hob der Gemeinderat den AUT-Beschluss auf und widmete sich den Rasthof-Plänen selbst.

Dann müssen die Jugendlichen nicht mehr für drei Hamburger bis nach Ravensburg oder Biberach fahren. Robert Ettinger, SPD-Gemeinderat

Baurechtsamtsleiter Peter Natterer stellte den Stadträten das Konzept des Günzburger Investors in aller Kürze vor, ehe die Debatte eröffnete wurde. Rund 25 Zuhörer verfolgten die lebendige Diskussion von den Zuschauerplätzen aus und fragten sich bis zuletzt, in welche Richtung das Entscheidungspendel wohl ausschlagen wird. Schließlich wechselten sich positive und negative Stimmen beinahe minütlich ab. Etliche Stadträte untermauerten in ihren Wortbeiträgen ihre Position. Den Auftakt machte Dominik Souard (GAL), der die Vorteile des Projekts aufgezeigt bekommen haben wollte. Er selbst sah sie nicht: „Die Wertigkeit des Hotels passt nicht in unsere touristische Ausrichtung.“ Vielmehr entstehe ein Verdrängungswettbewerb mit den bestehenden Hotels.

Robert Ettinger (SPD) sprach sich für den Rasthof samt Fastfood-Restaurant aus. Mit einem möglichen McDonald´s in Bad Waldsee müssten die Jugendlichen „für drei Hamburger nicht mehr bis nach Ravensburg oder Biberach fahren“. Er hob außerdem positiv hervor, dass der Investor Bereitschaft signalisiert habe, sich finanziell am zukünftigen Fahrradweg zu beteiligen. Lediglich das Hotel sei überdimensioniert. Auch Tobias Lorinser (CDU) sah den Bedarf für das große Hotel nicht und kündigte an, lediglich einem Rasthof ohne Hotel zuzustimmen.

Bernhard Schultes (FW) ging auf die Stellungnahme der Dehoga-Ortsstelle ein, die sich wie bereits berichtet, klar gegen die Rasthof-Pläne positionierte. Dabei gab er zu verstehen, dass er nicht alle Argumente nachvollziehen kann. So bezeichnen die Ortsstellen-Verantwortlichen das Hotel Garni zwar als niederwertiges Hotel, „doch das passt nicht mit den Bedenken zusammen, dass es Konkurrenz darstellt. Da geht es um ein ganz anderes Klientel“, so Schultes. Den Investor bezeichnete er als seriös und einen „Kenner der Szene, der dort ein regionales Unternehmen ansiedeln will.“ Rosa Eisele (CDU) blieb gleichwohl bei ihrer Meinung, die sie damals schon im AUT vertrat und erteilte dem Rasthof eine Abfuhr. „Die jetzige Infrastruktur reicht aus“, meinte Eisele und stellte im Falle der Genehmigung des Rastplatzes ein zunehmendes Müllproblem entlang der B 30 in Aussicht.

Das es auch innerhalb der Fraktionen unterschiedliche Ansichten zum geplanten Rasthof gibt, wurde in der direkt folgenden Wortmeldungen deutlich. Während Eisele dagegen war, äußerte sich ihre Fraktionssprecherin Sonja Wild pro Rasthof. „Wir dürfen den Investor nicht einfach ausbremsen. Das System wird funktionieren“, prophezeite Wild. Ihr Fraktionskollege Wilhelm Heine sah das anders und mahnte ebenfalls die zusätzliche Vermüllung durch achtlos weggeworfene Verpackungen an. Hubert Leißle, ebenfalls CDU, konnte dem Konzept viel Positives abgewinnen. So ziele der Investor auf Bustouristik ab. Das Hotel biete auch Übernachtungsplätze für die Mitarbeiter der Firma Hymer. Leißle rechnet damit, dass mit der Übernahme durch den amerikanischen Investor Thor zukünftig naheliegende Hotelbetten für anreisende Mitarbeiter benötigt würden. „Und wenn wir das Hotel nicht bauen, dann pendeln die Leute eben nach Ravensburg oder Biberach, aber die fahren nicht in die Innenstadt – zumindest glaube ich das nicht“, so Leißle, der außerdem die zusätzlichen Arbeitsplätze und die weiteren Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt betonte.

Oskar Bohner (FW) machte auf den Flächenfraß aufmerksam, ebenso wie Michael Kaiser. Für den GAL-Stadtrat stellt der Rasthof ein rückwärtsgewandtes Projekt dar, das lediglich „mehr Müll und mehr Abgase“ mit sich bringt. „Damit kann man doch kaum mehr einen Hund hinter dem Ofen hervorlocken“, erklärte Kaiser. Bürgermeister Weinschenk wollte den Begriff Flächenfraß nicht so stehen lassen und verdeutlichte, dass „hier eine Umnutzung der Fläche stattfindet, die Fläche ist aber nicht weg“.

Die genannten Vorteile überzeugten GAL-Stadträtin Lucia Vogel nicht, wie sie sagte. „Jeder Container nicht produzierter Müll tut uns gut“, hob sie hervor und brachte einen Unverpackt-Laden ins Gespräch. Für Rita König (SPD) waren die Vorteile gleichwohl stärker. Mithilfe des Rasthofs könnten neue Gäste für die Stadt gewonnen werden und die Jugendlichen würden CO² einsparen, weil sie nicht mehr in die umliegenden Städte zum Burgeressen fahren. Zudem gebe es in Bad Waldsee nach 22 Uhr kaum mehr eine Möglichkeit, etwas zu Essen zu bekommen. Das würde sich mit einer Fastfood-Kette ändern.

Mit 14 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen gab der Gemeinderat grünes Licht für den Rasthof. Souards Antrag „Rasthof ohne Hotel“ war somit kein Thema mehr für das Gremium.

So geht es weiter:

Baurechtsamtsleiter Peter Natterer erklärte dem Gremium nach der Entscheidung das weitere Vorgehen: So werde der Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht und „jeder Bürger hat die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben“. Über den anschließenden Entwurf entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Technik, ehe dieser Entwurf öffentlich ausgelegt wird, neuerlich Stellungnahmen möglich sind und abgewogen werden. Der mögliche Satzungsbeschluss wird dann im Gemeinderat gefällt.