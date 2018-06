Randalierer landet in der Arrestzelle

Strafanzeigen wegen Widerstands gegen die Polizei, Körperverletzung und Beleidigung hat sich ein 19-jähriger Mann eingehandelt, der am Donnerstagabend in der Bad Waldseer Innenstadt randalierte. Der Betrunkene pöbelte laut Polizei in der Hauptstraße Passanten und Mitarbeiter eines Drogeriemarktes an. Da sich der aggressive 19-Jährige auch durch die gerufene Polizei nicht beruhigen ließ, wollten ihn die Beamten festnehmen. Er setzte sich massiv zur Wehr, trat mit den Füßen nach den Polizisten und musste schließlich mit dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Der Mann verbrachte die Nacht in der Arrestzelle. Gegen ihn laufen mehreren Ermittlungsverfahren, zudem muss er für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen.