Schnell haben sich Mitglieder und Kunden der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren an das im letzten Jahr neu eröffnete Bankgebäude gewöhnt. Zusammen mit dem Nahversorger „Netto“ hat sich somit am Ortseingang von Reute ein gut frequentiertes Dienstleistungszentrum etabliert. Mit einer großzügig gestalteten Außenanlage trägt es zudem zu einer Verschönerung des Ortsbildes bei. Bei der gutbesuchten Generalversammlung am Mittwoch in der Durlesbachhalle konnten die beiden Vorstände, Lothar Hanser und Florian Kramer, von überdurchschnittlichen Zuwachsraten in fast allen Geschäftsfeldern berichten. Mit stabilem Eigenkapital ausgestattet, konnte auch im Investitionsjahr ein gutes Ergebnis erwirtschaftet werden.

Aufsichtsratsvorsitzender Achim Strobel lobte in seiner Begrüßung das hohe Engagement der 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Der Neubau ist eine Punktlandung, ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Bank betrete und emsige Betriebsamkeit im Schalterbereich feststelle. Anders als in Orten, in welchen Bankfilialen schließen, haben unsere 5 267 Kunden für ihre Geldgeschäfte kompetente Ansprechpartner vor Ort“. Strobel appellierte besonders an die über 2500 Mitlieder der Bank, auch künftig in Solidarität mit der eigenen Bank zu leben. Nur so könne die Selbständigkeit vor Ort bestehen bleiben. Im Gedenken an den im Januar tragischen Unfalltod des erst seit einigen Monaten bei der Bank agierenden Kreditberaters Christian Grötzinger erhob sich die Versammlung von den Plätzen.

„Es ist uns im Berichtsjahr 2018 wiederum in sehr hohem Maße gelungen, uns anvertraute Einlagen für private Baufinanzierungen einzusetzen“, mit diesem Satz sprach Vorstand Lothar Hanser die kräftige Ausweitung der Kundenkredite an. Während hier die Steigerungsrate über acht Prozent (der Verbandsdurchschnitt liegt zwei Prozent darunter) beträgt, hat das an die Verbundpartner vermittelte Kreditvolumen gar um 27 Prozent zugelegt. Hanser kritisierte an dieser Stelle die zunehmende Bürokratie einer Baugenehmigung. Immer mehr geforderte Gutachten verteuern die Kosten und lassen die Genehmigungszeiten auf bis zu 24 Monaten anwachsen. „Unser geplantes Bauvorhaben in der Elisabeth-Achler-Straße ist somit in der Warteschleife. Meine Aussagen vom letzten Jahr über die geplanten sechzehn Wohneinheiten waren im Zeitplan zu optimistisch“, lautete sein Resümee.

Vorstand Florian Kramer konnte von einer zehnprozentigen Einlagensteigerung berichten. Das schon solide dotierte Eigenkapital erfuhr eine Ausweitung von gar zwölf Prozent. Zu dieser stattlichen Verbesserung trug neben dem sehr guten Jahresergebnis auch die Veräußerung des Bankgebäudes in Gaisbeuren bei. „Auch wenn aus betriebswirtschaftlicher Sicht längst notwendig, werden wir in 2019 keine Negativzinsen oder Verwahrgebühren erheben“, beruhigte der Vorstand die an niedrige Zinsen leider schon gewohnten Einleger. Den zurückgehenden Zinsüberschuss von 2,07 Prozent (Vergleichsbanken liegen hier bei 1,93 Prozent) gleicht die Bank weitgehend durch gute Provisionseinnahmen aus. So wurde der Bank bei der Vermittlung von Bausparverträgen einen bundesweiten zweiten Platz in der Bilanzsummenklasse zugesprochen.

„Wir sind noch die einzige Bank in der Region, welche jährlich Mitgliederreisen anbietet“, mit etwas Stolz blickte Lothar Hanser auf Reisen nach Mexiko und an die Mosel zurück: „Im nächsten Jahr freuen wir uns auf 19 Tage Neuseeland“. Örtliche Vereine, Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen erhielten aus dem Spendentopf des Gewinnsparens insgesamt 20 200 Euro. In den Aufsichtsrat für drei Jahre wiedergewählt wurde Rudi Hepp. Von der Tätigkeit des fünfköpfigen Aufsichtsgremiums sowie der gesetzlichen Pflichtprüfung berichtete Tobias Schips.

Die von Franz Bendel beantragte Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig erteilt. Ebenso ging eine Satzungsänderung ohne Diskussion über die Bühne. Bürgermeister Roland Weinschenk lobte die einzige selbständige Bank vor Ort für die Beharrlichkeit: „Sie konnten sich gut gegen die Mitwettbewerber behaupten. Wir sind alle froh, dass sie Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten“. Erstklassige Blasmusik, gepaart mit reichlich Showeinlagen, von der Leutkircher Band „Verstehen sie Brass“ unter der Leitung von Thomas Wolf rundete die kurzweilige Versammlung ab.