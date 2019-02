Die Waldseer Firma Rafi Systec hat 5000 euro an den Kinderschutzbund in Bad Waldsee gespendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit soll Kindern aus finanziell schwachen Familien beim Schulstart anonym ein Schulranzen finanziert werden und so Chancengleichheit ermöglicht werden. Auf dem Bild zu sehen sind Geschäftsführer Peter Dornheim sowie Walter Ritter und Traudel Bernhardt vom Kinderschutzbund. Foto: Walter Ritter