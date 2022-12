Auf dem Gelände eines Wohnmobilherstellers in Bad Waldsee sind in den vergangenen zehn Tagen an mehreren Fahrzeugen Räder und Felgen gestohlen worden. Laut Polizei montierten die Täter insgesamt sechs der Räder samt Felgen ab und nahmen diese mit, sodass der Firma ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der Polizeiposten Bad Waldsee Anzeige bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 07524/4043-0.