Radweg zwischen Enzisreute und Baindt wird gebaut

Gute Nachricht für Radfahrer: Der seit Jahrzehnten geforderte Lückenschluss an der Bundesstraße 30 zwischen Enzisreute und Baindt hat es am Donnerstag ins Bauprogramm des Landes für Radwege an Landes- und Bundesstraßen geschafft. Das teilten die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) mit.

Warum der Lückenschluss dringend gefordert wird, erklärt sich aus den suboptimalen Alternativen. So wählen Radler, die von Bad Waldsee nach Ravensburg wollen, häufig den Weg über Reute nach Kümmerazhofen und weiter durch den Wald nach Baindt. Der letzte Abschnitt ist nur teilweise asphaltiert, ab dem Egelsee gibt es nur noch einen einfachen Waldweg. Eine weitere, aber gefährliche Möglichkeit (die SZ berichtete mehrfach), ist die stark befahrene Landesstraße 314 von Baienfurt über Bergatreute entlang der Wolfegger Ach. Erst vergangenen Sommer verunglückte dort ein Radfahrer aus Bad Waldsee tödlich (die SZ berichtete).

Außer der Strecke zwischen Enzisreute und Baindt wurde auch der Radweg an der B32 zwischen Oberau und Karbach ins Programm aufgenommen. „Mit dem Neu- und Ausbau dieser Radwege verbessert sich die Infrastruktur deutlich“, teilt Haser in einer Pressemeldung mit. „Unser Ziel ist es, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz immer mehr mit dem Rad zurückgelegt wird. Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein – und Spaß machen“, so Krebs.

Die Kosten werden über das Landesgemeindefinanzierungskonzept getragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Im neuen Förderprogramm 2018 bis 2022 seien 93 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 46 Millionen Euro neu aufgenommen worden. Für die Umsetzung des Programms seien 2018 fast 20 Millionen Euro eingeplant.

Wann der Radweg zwischen Enzisreute und Baindt gebaut werden kann, war am Donnerstag noch nicht in Erfahrung zu bringen. Fest steht jedoch, dass er spätestens bis 2022 (im Rahmen des Förderprogramms) gebaut sein muss, erklärte Haser auf Nachfrage.