Radlerin in Bad Waldsee von Auto touchiert

Leichte Verletzungen hat eine 63 Jahre alte Radfahrerin erlitten, die am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in der Wurzacher Straße in Bad Waldsee von einem Pkw erfasst wurde.

Wie die Polizei mitteilt, bog eine 54-jährige Skoda-Fahrerin zu dieser Zeit mit ihrem Wagen von der Hittisweilerstraße in die Wurzacher Straße ein und stieß gegen das Hinterrad der 63-Jährigen. Wegen den Verletzungen, die sie sich durch den Sturz zuzog, musste sie sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begeben. Der Sachschaden, der durch den Zusammenstoß entstand ist gering.