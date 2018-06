Radler wollen die Krankheit Depression von ihrem Stigma befreien

Die Mood-Tour hat am Donnerstagmittag einen Stopp in Bad Waldsee gemacht. Drei Monate lang radeln Menschen mit und ohne Depressionserfahrung insgesamt 7000 Kilometer durch Deutschland – Start war am 14. Juni in Leipzig. Das Ziel dieser Aktion mit dem englischen Namen Mood, was so viel heißt wie „Stimmung“: Die Krankheit Drepression von ihrem Stigma befreien.

Die Gesamtstrecke ist in mehrere Touren unterteilt und bietet entlang der Strecken immer wieder Mitmach-Aktionen. An zentralen Orten, wie zuletzt in Kempten, wechseln fünf Teilnehmer. Nur der sechste, Künstler Sebastian Burger, ist die gesamten drei Monate unterwegs. Eigentlich sollte die Truppe auf ihren drei Tandems bereits am Mittwoch in Bad Waldsee eintreffen. „Wir hatten gerade das größte technische Problem bisher“, erklärt Burger bei dem Zwischenstopp auf dem Bad Waldseer Rathausplatz. Ein kaputtes Tretlager hat die Radler in Weingarten festgesetzt, wo sie von einem Radgeschäft aber spontan Hilfe und Unterkunft für die Nacht bekommen hatten.

Was motiviert Burger, diese Aktion zu begleiten? „Ich mache solche Mitmach-Projekte seit geraumer Zeit und verdiene damit mein Geld“, sagt er. „Und es ist wichtig, die Krankheit Depression positiv zu beleuchten, nicht immer nur mit Schreckenszahlen.“ Von der aktuellen sechsköpfigen Gruppe hat die Hälfte Erfahrung mit Depressionen.

„Wir wollen zeigen, dass die Krankheit in Wellen kommt und Menschen mit Depressionserfahrung am Leben teilhaben können.“ Und die Aktivisten möchten darauf aufmerksam machen, dass die Krankheit behandelbar ist, dass es Hilfe gibt, etwa von der deutschen Depressionsliga (www.depressionsliga.de). Die Vision der Teilnehmer erklärt Burger so: „In einer Gesellschaft leben, in der man sich zu nicht-körperlichen Erkrankungen ebenso äußern kann wie zu körperlichen.“