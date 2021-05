Radler stoßen frontal zusammen

Mit leichten bis mittelschweren Verletzungen haben zwei 58 und 60 Jahre alte Fahrradfahrer am Freitagmorgen nach einem Zusammenstoß in Kliniken gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Radlergegen 4.40 Uhr in entgegengesetzter Richtung auf dem Fahrradweg parallel zur Holzstraße unterwegs. Wohl aufgrund des starken Regens hatten beide Männer ihre Köpfe gesenkt und stießen frontal zusammen. Während der 60-jährige Radler Verletzungen im Gesicht erlitt, wurde der 58-jährige Pedelec-Lenker an der Schulter verletzt. Beide Männer trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.