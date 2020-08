Oleg P.* hat Angst. Angst um sich und seine Familie – auch um sein ganzes privates Umfeld. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. „Es ist einfach zu gefährlich“, sagt der 48-Jährige im telefonischen Interview. Er arbeitet als städtischer Angestellter in Polozk und lebt zusammen mit seiner Frau Natalia*, die als Krankenschwester vorwiegend im Nachtdienst arbeitet, und der kleinen Tochter Irina* am Stadtrand der belarussischen Partnerstadt von Friedrichshafen.