Radler begeht Unfallflucht

Ein Fahrradfahrer hat am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in der Biberacher Straße ein Autokw gestreift und Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet flüchtete der Mann, als die Fahrzeughalterin die Polizei verständigte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Anhand der Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Dieser war in einer Gaststätte als Störer gemeldet worden. Weil der Mann zu diesem Zeitpunkt gut drei Promille Alkohol intus hatte, veranlassten die Beamten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Der 21-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.