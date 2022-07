Beim Linksabbiegen von der Biberacher Straße in die Bahnhofstraße hat am Mittwoch gegen 19 Uhr laut Polizeiberichtein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer eine von links kommende und bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen. Die 24-jährige Radlerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.