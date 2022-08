Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Straße „Im Ballenmoos“ ereignet hat. Beim Abbiegen vom Parkplatz eines Lebensmittelhandels auf die Straße übersah die Fahrerin eines VW eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin. Infolge der Kollision stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei berichtet. Ein Rettungsdienst brachte die 59-Jährige zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus.