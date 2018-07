Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Jugendlicher Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Steinenberger Straße in Bad Waldsee verletzt worden. Der 14-Jährige war laut Polizei gegen 13.50 Uhr auf einem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Als ein entgegenkommender Autofahrer nach links auf das Gelände eines Supermarktes abbiegen wollte, achtete er nicht auf den Radler. Er erfasste den Jungen, welcher auf die Fahrbahn stürzte und sich dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden zuzog. Am Auto entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1 000 Euro.