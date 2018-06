Radfahrer transportiert Giftschlange im Rucksack

Den 26. April 2012 wird Ralf Müller so schnell nicht vergessen: An diesem Tag ist der 40-Jährige aus Reute nach einer Radtour durch das Steinacher Ried von einer Kreuzotter gebissen worden, die sich unbemerkt in seinem Rucksack versteckt hatte. Als er diesen daheim auspacken wollte, schnappte die Giftschlange zu und verbiss sich in Müllers kleinem Finger. Für den Einzelhandelskaufmann endete dieser Donnerstag dann auf der Intensivstation des Krankenhauses, wo ihm ein Gegengift verabreicht werden musste. Die Viper selbst wurde nach ihren Ausflug in die Zivilisation von zwei beherzten Feuerwehrleuten zurück in ihre vertraute Umgebung gebracht. Und nach allem was man weiß, hat das Tier keine erkennbaren Blessuren davongetragen.

Ralf Müller jedoch plagen noch eine gute Woche nach dem Schlangenbiss starke Schmerzen im linken Arm. Ein großer Bluterguss unter der Achsel gibt sichtbares Zeugnis ab von diesem ungewöhnlichen Vorfall, der auch die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Team aus Ärzten und Krankenschwestern im Krankenhaus auf den Plan rief. Aber der Reihe nach: Ralf Müller ist begeisterter Mountain-Bike-Fahrer und unternahm mit seiner Lebensgefährtin an diesem Tag eine Tour durch das Ried. Irgendwo am Wegesrand im Bereich zwischen Schlupfen und Haslach legte das Paar um 17 Uhr eine kurze Rast ein und stellte dazu seinen geöffneten Rucksack am Boden ab. Danach radelten die beiden ins „Rothaus“ zum Vesper. Bis hierher also ein Tag wie viele andere.

Daheim angekommen, nahm Müller den Rucksack, griff hinein und ein kurzer, heftiger Schmerz durchzuckte seine linke Hand. „Das war derart heftig, ich habe laut aufgeschrien, so etwas ist mir noch nie passiert“, schildert der Mann auf SZ-Anfrage den Vorfall, der diesen Tag zu einem sehr ungewöhnlichen machen sollte. Seine Freundin ist alarmiert und entdeckt im Rucksack die Schlange mit Zick-Zack-Muster, die sich bei der Rast im Ried unbemerkt Zutritt in das Behältnis verschafft haben muss.

Geistesgegenwärtig kippt das Paar das Tier, das sich als 50 Zentimeter lange und fünf Zentimeter dicke Kreuzotter entpuppen sollte, aus dem Rucksack in einen Eimer und transportiert diesen im Auto ins nahe Waldseer Krankenhaus. „Meine Lebensgefährtin saß am Steuer, aber mir ging’s rapide schlechter, ich habe kaum mehr etwas gesehen, wir war schwindelig und übel und ich hatte starke Schmerzen im ganzen Arm“, erinnert sich Müller an diese Fahrt zurück. Angekommen in der Klinik verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter und erst nachdem ihm das notwendige Gegengift verabreicht worden war, stabilisierte sich sein Körper. „Es war schlimm an diesem Abend, aber im Krankenhaus haben alle super reagiert. Respekt und Dank deshalb an das ganze Team für ihre Arbeit“, so Ralf Müller. Der 40-Jährige ist dankbar, dass er seine Begegnung mit einer Giftschlange halbwegs passabel überstanden hat.

Dass sich durch das Steinacher Ried neben harmlosen Blindschleichen und Ringelnattern auch giftige Kreuzottern schlängeln, ist bekannt. Spaziergänger und Radfahrer müssen dennoch nicht um ihre Sicherheit bangen, weil die Tiere in aller Regel das unzugängliche Dickicht bevorzugen. Dennoch ist die örtliche Klinik gewappnet für den Fall, dass eine solche Viper zubeißen sollte. „In der Vergangenheit hatten wir immer wieder mal solche Fälle, vorwiegend im Frühsommer, weil die Kreuzottern wegen ihrer Brut da aggressiv zu sein scheinen. Sonst sind die aber eher scheu und verkriechen sich vor dem Menschen“, weiß Klinik-Chefarzt Dr. Thomas Sapper zu berichten. „Einmal hatten wir eine Patientin, deren Arm nach einem solchen Biss aussah wie der Arm von Popeye...“

Der Biss einer Kreuzotter sei sehr schmerzhaft, verlaufe für Erwachsene in der Regel aber nicht tödlich. „Für Kleinkinder kann er aber durchaus tödlich sein und für Allergiker ist er ebenfalls gefährlich. Wichtig bei Schlangenbiss ist: nicht unnötig bewegen, sondern medizinische Hilfe an den Ort des Vorfalls holen, weil sich das Gift bei Bewegung schneller im Körper ausbreitet als in Ruhe“, betont der Mediziner. Einstweilen ist er aber froh, dass sich sein Patient Ralf Müller nach fünftägigem Klinikaufenthalt langsam wieder erholt von diesem Schlangenbiss.

Nicht bekannt ist, ob besagte Kreuzotter von ihrem ungewöhnlichen Ausflug und dem „Umpflanzen“ in immer neue Behältnisse traumatisiert zurück ins Ried kam. „Sie war ganz wach und hat den Kopf gehoben, als wir sie aus dem Auto geholt haben. Aber im Ried ist sie dann doch sehr schnell im Dickicht verschwunden“, erzählt Alois Burkhard. In seiner neunjährigen Amtszeit als Kommandant der Waldseer Feuerwehr war dies sein dritter „Schlangen-Einsatz“, der dank der schnellen Reaktion des Paares glimpflich über die Bühne gegangen ist.