Ein 54-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem Hopfenweilerweg in Richtung Bad Waldsee gefahren. Dabei kam er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, sein Fahrrad sichergestellt.