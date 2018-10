Radfahrer kritisiert „gefährliche Straßen“ in Bad Waldsee

Auf gleich zwei Gefahrenstellen für Radfahrer hat Peter Lutz die „Schwäbische Zeitung“ hingewiesen. Sowohl auf der Frauenbergstraße, als auch in Friedhofstraße leben Radler seiner Ansicht nach gefährlich. Die Stadt sieht das etwas anders.

Wer von der Friedhofstraße kommend in die Muschgaystraße radelt, hat es laut Lutz mit einer fragwürdigen Verkehrsführung zu tun: „Lange Lkws ordnen sich vor der Ampel am alten Friedhof scharf rechts ein, damit sie die Kurve nehmen können, ohne den Gegenverkehr zu behindern. Damit ist der ,Radweg’ für die Katz.“ Das Fahrradfahren gleiche eher einem „Spießrutenradeln“.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, sei der Bereich Friedhofstraße/Muschgaystraße bezüglich Unfällen mit Radfahrerbeteiligung nach Auskunft der Polizei unauffällig. Außerdem sei das Überfahren der Fahrradfahrerschutzstreifen gemäß der Straßenverkehrsordnung bei Bedarf erlaubt, solange der Radverkehr dabei nicht gefährdet wird. Als Beispiel führt Göppel das aneinander vorbeifahren zweier breiter Fahrzeuge an. „Gegebenenfalls müssen die Kraftfahrzeuge hinter dem voraus Radelnden bleiben, bis ein gefahrloses Überholen möglich ist“, hebt Göppel hervor.

Lutz sieht noch eine weitere Gefahrenstelle im Innenstadtbereich. „Wer mit dem Rad von der Bleichestrasse kommend über die Kreuzung Richtung Frauenbergstrasse fährt, muss stets mit dem schlimmsten rechnen. Die Steigung dort ist beachtlich, weshalb man dort von in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugen überholt wird. Brenzlich wird’s aber dann, wenn man von einem langen Lastzug auf der Kreuzung beziehungsweise am Beginn der Frauenbergstrasse überholt wird“, schildert Lutz seine Erfahrung und ergänzt: „Wenn man da nicht geistesgegenwärtig abspringt und auf den Gehweg flüchtet, ist man chancenlos.“

Auch hier führt Göppel die Unfallstatistik an. Seit 2014, als die Fahrradfahrerschutzstreifen aufgemalt wurden, seien insgesamt zwei Unfälle mit Radlern erfasst worden. „Wobei beide Unfälle durch ein Fehlverhalten der Radfahrer ausgelöst wurden“, relativiert die Rathaussprecherin die beiden Vorfälle.

Und so fällt das Fazit zu beiden genannten Stellen bei der Stadt so aus: „Nach Beurteilung durch den Verkehrssachverständigen des Polizeipräsidiums Konstanz bietet die Unfallstatistik keinen Beleg für eine besondere Gefährlichkeit der beiden angesprochenen Bereiche. Die Schutzstreifenmarkierung entspricht an beiden Stellen den gesetzlichen Vorgaben beziehungsweise den Vorgaben des städtischen Radverkehrskonzeptes.“.

Wie Göppel außerdem erklärt, gingen bei der Stadtverwaltung bis dato keine Beschwerden ein. Die Rathaussprecherin räumt aber auch ein, dass es im Kurvenbereich der Frauenbergstraße unmittelbar nach der Stadthallenkreuzung infolge der dort beengten Verhältnisse durchaus zu gefährlichen Situationen kommen kann, wenn bergauffahrende Radfahrer von Autos und Lastwagen (bei Gegenverkehr) überholt werden. „Bei Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln ist das Überholen von Radfahrern an der Stelle – bei Gegenverkehr – nicht möglich, weil der notwendige Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Gefährdungen entstehen damit erst bei Missachtung der geltenden Verkehrsregeln“, so Göppel. Vorgesehen sei dennoch, die Situation im Rahmen einer Verkehrsschau unter Beteiligung von Polizei, Straßenbaulastträger, städtischer Tiefbauabteilung und Straßenverkehrsbehörde vor Ort zu überprüfen.

Eine Überprüfung der Situation begrüßt Lutz und hat einen Verbesserungsvorschlag. Seiner Ansicht nach könnten die Gehwege der Frauenbergstraße und Wolfegger Straße „zumindest für den Aufwärtsverkehr für Radler freigegeben“ werden.