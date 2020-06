Ein siebenjähriger Junge musste nach einem Unfall am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Elisabeth-Achler-Straße in Reute mit Prellungen und Schürfwunden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 29-jähriger Autofahrer war rückwärts aus einem Parkplatz vor einer Bäckerei in die Straße eingefahren und hatte den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr, laut Polizeibericht hierbei übersehen.

Bei der leichten Kollision stürzte der Siebenjährige auf die Straße. Da der Unfallhergang noch nicht eindeutig geklärt ist, werden Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430 in Verbindung zu setzen.