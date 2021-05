Rad löst sich und prallt in Gegenverkehr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 30 bei Bad Waldsee am Montag gegen 17 Uhr sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Laut Pressemitteilung stießen sie mit ihrem Auto mit einem Rad zusammen, das sich zuvor von einem entgegenkommenden Auto gelöst hatte.

Die 50-jährige Fahrerin und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin waren in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihnen das Rad entgegenkam. Es hatte sich während der Fahrt am BMW eines in Richtung Ulm fahrenden 23-Jährigen gelöst und war auf die Gegenfahrbahn gerollt.

Wegen ihrer Verletzungen wurden die beiden Frauen vor Ort medizinisch versorgt. Insgesamt ist am Opel der 50-Jährigen ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 30 kurzzeitig zu Behinderungen.