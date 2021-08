Verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Donnerstag kurz vor 17 Uhr in Hopfenweiler auf der Kreisstraße zwischen Golfplatz und Kreisverkehr unterwegs war. Kurz vor dem Kreisverkehr brach der Rahmen des E-Bikes und der 70-Jährige kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik, wie die Polizei meldet.